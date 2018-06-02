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ЦСКА может заплатить 2,5 млн евро за защитника сборной Исландии

По информации Bristol Live, защитник "Бристоль Сити" Хердюр Магнуссон может продолжить карьеру в России.

Исландец заинтересовал московский ЦСКА. Армейцы предлагают за 25-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.

В 52 матчах чемпионшипа Магнуссон отдал 1 результативный пас и заработал 1 желтую карточку.

Он включен в окончательную заявку сборной Исландии на ЧМ-2018. В январе футболистом интересовался "Ростов".
Теги: ЦСКА
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