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ЦСКА может заплатить 2,5 млн евро за защитника сборной Исландии
По информации Bristol Live, защитник "Бристоль Сити" Хердюр Магнуссон может продолжить карьеру в России.
Исландец заинтересовал московский ЦСКА. Армейцы предлагают за 25-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.
В 52 матчах чемпионшипа Магнуссон отдал 1 результативный пас и заработал 1 желтую карточку.
Он включен в окончательную заявку сборной Исландии на ЧМ-2018. В январе футболистом интересовался "Ростов".
Исландец заинтересовал московский ЦСКА. Армейцы предлагают за 25-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.
В 52 матчах чемпионшипа Магнуссон отдал 1 результативный пас и заработал 1 желтую карточку.
Он включен в окончательную заявку сборной Исландии на ЧМ-2018. В январе футболистом интересовался "Ростов".
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