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"Спартак" внес изменения в план работы в летнее межсезонье

Тренерский штаб "Спартака" внес коррективы в график подготовки команды к новому сезону.

Футболисты вернутся из отпуска 18 июня. В этот же день команд предстоит пройти медосмотр. Затем спартаковцы приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке, где будут работать до 6 июля. После этого "Спартак" отправится на зарубежный сбор в Австрию. Он продлится семнадцать дней – до 22 июля. Ранее планировалось, что команда будет работать в Австрии со 2 июля.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
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