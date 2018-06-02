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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Бибрас Натхо официально покинул ЦСКА
Полузащитник Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА.
"Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все", – написал Натхо в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании.
"Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все", – написал Натхо в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании.
Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все. ????? Today I finished my contract in Cska. I had a beautiful and unforgettable time, I’ll miss the team, the players, the amazing fans and the city. Thank you for everything. ????????? ?:@dentyrin
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