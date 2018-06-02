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Бибрас Натхо официально покинул ЦСКА

Полузащитник Бибрас Натхо объявил об уходе из ЦСКА.

"Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все", – написал Натхо в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании.

Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 16:04
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12
(2)
№12 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: tar-tas
Цитата: stainless
на армейских ветках


Вы какое отношение к армии-то имеете, к непобедимой нашей и легендарной?

Беспалый ваш cпuздuл бренд и нагло пользуется. Помалкивайте про армию лучше. Не позорьте настоящий ЦСКА!

а вы рожденные в СССР или России к чужеродному рабу Спартаку нуназывались бы Разин или Пугачев глядишь еще бы несколько миллионов болел прибавилось wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№11 Написал: Asking (Сегодня, 17:15) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: stainless
ТЫЦ

Пончик, в каких войсках служил Гиенер? Или судимости помешали? А Бабаев? Петухеев? Игогошич? Перессуцие? Ничего, что в стране призыв, или они все поголовно ссутся от плоскостопия?
Рота конных водолазов химкинской пистолетной батареи имени Дадаханова и его чеченских боевиков


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:15) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Вы какое отношение к армии-то имеете

такое же,как и шойгу, который даже срочку не служил!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№9 Написал: рикошет Череповец (Сегодня, 17:11) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
tar-tas,
прав лавров,одни дебилы мля...свинорылые.
Регистрация: 12.02.2015 [жалоба]
№8 Написал: stainless (Сегодня, 17:09) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
tar-tas,
нас мнение свиных ублюдков не волнует. Зайди на сайт Большого ЦСКА и завали своё...

ТЫЦ
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 17:06) #
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: tar-tas
Вы какое отношение к армии-то имеете

А они типа походно-полевой бордель stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:04) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: stainless
на армейских ветках


Вы какое отношение к армии-то имеете, к непобедимой нашей и легендарной?

Беспалый ваш cпuздuл бренд и нагло пользуется. Помалкивайте про армию лучше. Не позорьте настоящий ЦСКА!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 16:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
tar-tas,
Asking,
казылык,
свиньям на армейских ветках как мёдом намазано. Готовьтесь к свиночпоку в квалификации, убогие smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:52) #
  • -4
  •  (8)

Дааалекооо, дааалекооо убежала в поле пожилая лооошадь...


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 16:44) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Бавария»
еврей не дурак за похлебку ишачить
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
спасибо бибрус
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 16:06) #
  • -13
  •  (15)
online

Темной ночью перегрыз уздечку и убежал в туман, откуда долго ржал над шныряющим в его поисках Бабайкой с Овчиной на поводке...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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