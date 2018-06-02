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"Енисей" пригласил в команду Криштиану Роналду
Официальный Твиттер "Енисея" обратился к нападающему "Реала" Криштиану Роналду. Ранее в СМИ появилась информация об уходе пятикратного обладателя "Золотого мяча" из мадридского клуба.
"Дорогой Криштиану, мы все знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать "Енисей" великим. Прими решение сейчас!" - написал "Енисей" Роналду, добавив коллаж, сравнивающий Красноярск, Мадрид и Манчестер (в "Манчестер Юнайтед" форвард играл с 2003 по 2009 год).
Напомним, звезда сборной Португалии после финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) намекнул, что это была его последняя игра за "Реал". Позже появилась информация, что Роналду продолжит карьеру в "ПСЖ".
"Дорогой Криштиану, мы все знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать "Енисей" великим. Прими решение сейчас!" - написал "Енисей" Роналду, добавив коллаж, сравнивающий Красноярск, Мадрид и Манчестер (в "Манчестер Юнайтед" форвард играл с 2003 по 2009 год).
Напомним, звезда сборной Португалии после финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) намекнул, что это была его последняя игра за "Реал". Позже появилась информация, что Роналду продолжит карьеру в "ПСЖ".
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) June 2, 2018
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj
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