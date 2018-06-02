Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119503
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 17
Зенит 104669
Отдых в Крыму. 184
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4221
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

"Енисей" пригласил в команду Криштиану Роналду

Официальный Твиттер "Енисея" обратился к нападающему "Реала" Криштиану Роналду. Ранее в СМИ появилась информация об уходе пятикратного обладателя "Золотого мяча" из мадридского клуба.

"Дорогой Криштиану, мы все знаем. Мы предлагаем тебе впервые сделать "Енисей" великим. Прими решение сейчас!" - написал "Енисей" Роналду, добавив коллаж, сравнивающий Красноярск, Мадрид и Манчестер (в "Манчестер Юнайтед" форвард играл с 2003 по 2009 год).

Напомним, звезда сборной Португалии после финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) намекнул, что это была его последняя игра за "Реал". Позже появилась информация, что Роналду продолжит карьеру в "ПСЖ".

Теги: Роналду Енисей Реал
Сегодня, 19:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (1)
online

С тетрадками для Сенатора и багажом? Совсем крышу снесло. А куда ехать в Томск или Тюмень?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
хахаха. идиотский юмор
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.