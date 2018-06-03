Владимир Габулов – о конфликте Денисова и Черчесова: прилагал максимум усилий, чтобы этого не произошло

Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов рассказал о конфликтах Игоря Денисова с экс-нападающим махачкалинцев Самюэлем Это'О и Станиславом Черчесовым в период его работы в московском клубе.– Абсолютно спокойно к этому относился. Все люди разные. Мне охранники были не нужны – ну и ладно. А бутсы в "Анжи", по-моему, мыли всем. И в "Динамо" тоже. Практически во всех командах премьер-лиги это практикуется. Даже у нас в "Арсенале" так было.– Видел. Скажу лишь: все мы – футболисты, и все находимся в командах в равных условиях. Наша прямая обязанность – подчиняться тренеру и выполнять его задания.– Скажу так. Я прилагал максимум усилий, чтобы конфликта не произошло. Видел, что назревает что-то нехорошее – и не хотел этого допустить. Потому что понимал, куда это может развернуться, – что в итоге, увы, и случилось. Команда была очень интернациональной, и поднятие подобного вопроса могло стать бомбой, которая ее взорвет.