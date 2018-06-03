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Агент Головина: "Монако"? Впервые слышу

Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал информацию, что "Монако" готов предложить за 22-летнего игрока 17-18 миллионов евро.

"Впервые слышу", - цитирует агента "Р-Спорт".

В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.
Теги: Головин ЦСКА
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