Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4233
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 19
Ситуация на юго-востоке Украины 119512
Ростовские футбольные новости 548
Курилка 1526
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Владимир Леонов: "Рубину" рано претендовать на победу в РФПЛ

"Рубину" необходимо выходить в еврокубки, но претендовать на победу в чемпионате России еще рано. Об этом рассказал министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

"В любом случае, задачи всегда ставим перед "Рубином" в его формате - это зона еврокубков, это быть в топ 5-6. И Кубок страны очень важен, мы можем через него пробиться. Задача стоит пока именно такая, сегодня рано говорить о чемпионстве, то есть, пока мы "вкатываемся" новой командой в команду грандов", - цитирует Леонова ТАСС.

Леонов добавил, что при существующей спортивной инфраструктуре, тренерском составе и при правильном подходе к команде выполнение этой задачи клубу по силам.

"Это то, куда нам надо стремиться", - заключил он.
Теги: Рубин
Сегодня, 11:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: grisha (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Если Курбану Бердыеву удастся в межсезонье перетащить (хотя бы на правах аренды) из Зенита 3-4 футболистов, то эту задачу Рубин выполнит уже в этом сезоне.

Никогда - он не назначен чемпионом - очередь в честном советском футболе теперь у динамы ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если Курбану Бердыеву удастся в межсезонье перетащить (хотя бы на правах аренды) из Зенита 3-4 футболистов, то эту задачу Рубин выполнит уже в этом сезоне.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.