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Олег Кононов: буду рад, если Дзюба захочет остаться в "Арсенале"

Новый главный тренер "Арсенала" Олег Кононов не против, чтобы форвард Артем Дзюба, права на которого принадлежат "Зениту", продолжил выступление за тульский клуб.

– Как восполните потерю Дзюбы?

– Селекционная работа продолжается. Если Дзюба захочет продолжить карьеру в «Арсенале», буду рад. Я всегда относился к нему с уважением.

– Такая возможность есть?

– Все зависит от "Зенита" и самого футболиста.

– Джорджевич и Новосельцев вам нужны?

– Конечно, будем предпринимать шаги, чтобы они остались в "Арсенале".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Дзюба Арсенал Тула
Сегодня, 12:25
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№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мы тоже не против.Гони деньги и забирай игрочишку.Правда вряд ли вы его по зарплате потянете,Зенит то больше денег на него не вышлет не в коей мере,а даром Тема играть точно не станет.И Новосельцева можем подарить.Мегаигрок.С ним Арсенал поборется за пердив.А вот Лука самим может помочь.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:40) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В данном случае Кононова понять можно. Думаю он не против бы был еще кой-кого взять из Зенита.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 12:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
джоржевич тоже нужен . старательный
Регистрация: 13.06.2010 [жалоба]
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:29) #
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online

Хотел бы остаться в Арсенале, не тратил бы деньги, чтобы забить гол в ворота "Зенита". Другой вопрос, нужен ли он Семаку. Но думаю, что нужен.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
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