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Юрий Семин: чемпионы России должны быть в сборной, Миранчуки заслуженно попали на ЧМ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игроки железнодорожников должны были попасть в окончательную заявку сборной страны на чемпионат мира.

Сегодня Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательную заявку сборной на чемпионат мира 2018 года, в число 23 игроков российской национальной команды вошли братья Миранчуки.

"Все справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку", - цитирует ТАСС Семина.
Теги: Семин
Сегодня, 17:09
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4
(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: verhdon27
и Игнатьев

Гиля молодец, но Лунев не хуже.
А вот то, что Игнатьева не взяли это очень странно.
Для этого наверное и на схему без латерале перешел Черчесов.
Для атакующих действий это плохо, а вот в обороне Фернандес и Смольников получше будут.
Ну не взяли и не взяли, всего 23, можно было бы и 27, хотя и тогда все самые лучшие не попали бы в состав.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: verhdon27
Из Локомотивы в сборной должны еще были быть Гилермэ и Игнатьев

И Денисов. В сборной самое слабое звено Черчесов, а этот минус гасит любые плюсы.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: voron- (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (1)
online

Ну явно не габулов , который по 2-3 мяча пропускает за игру
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Из Локомотивы в сборной должны еще были быть Гилермэ и Игнатьев
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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