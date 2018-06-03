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Агент: мы получаем предложения, но Самба Соу счастлив в "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу готов остаться в столичном клубе на следующий сезон. Об этом сообщил его агент Озджан Текдемир.

"У Самба очень сильный характер, он очень хорошо чувствует себя в "Динамо". Мы получаем предложения, но пока не одно из них нас не устроило. Могу сказать, что Самба счастлив в "Динамо", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

29-летний малийский хавбек перешел в "Динамо" прошлым летом. В минувшем сезоне он провел 23 матча и отметился 2 результативными передачами.
Теги: Динамо
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