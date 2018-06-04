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Ивелин Попов: ко мне есть интерес из Европы и пару заманчивых предложений из экзотических стран

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что может продолжить карьеру не в России.

"У меня на руках несколько предложений от клубов из Европы и экзотических стран. Предложения из экзотических стран заманчивые, но я их пока отложил. Пока не тороплюсь не принимать решение", - цитирует Попова БНТ
Теги: Попов
Сегодня, 09:36
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 09:47) #
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выкупай контракт,и вперед!хоть в Рубин,хоть в Европу!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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