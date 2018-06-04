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"Галатасарай" начал переговоры с "Лестером" по аренде Ахмеда Мусы

Sporun Dibi сообщает, что руководство стамбульского "Галатасарая" вступило в переговоры с "Лестером" с целью арендовать Ахмеда Мусу.

Муса перешел "Лестер" из ЦСКА в 2016 году за 19,5 млн евро.

Зимой форвард был арендован армейским клубом на полгода и провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Теги: Муса Галатасарай ЦСКА Лестер
Сегодня, 12:41
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