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Джефферсон Фарфан продлит контракт с "Локомотивом" на 2 года

По информации СЭ, "Локомотив" в ближайшие дни продлит контракт с форвардом Джефферсоном Фарфаном.

Решение по продлению соглашения с 33-летним футболистом принял трансферный комитет при совете директоров клуба - это новообразование, которое теперь отвечает за трансферные вопросы. В него будут входить представители совета директоров, менеджмента клуба и главный тренер.

Срок нового контракта с Фарфаном составит 2 года. Кроме того, с большой долей вероятности можно говорить о продлении соглашений с футболистами, срок контрактов которых истек: Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Тарас Михалик, Антон Коченков, Неманья Пейчинович.
Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 15:40
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(2)
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:52) #
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Джефф- красава! Да и остальные пацаны молодцы, что продлят.контракты.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:44) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
это новообразование, которое теперь отвечает за трансферные вопросы.

Давно уже это практикуется, еще при Смо начали.
Джеффу удачи и новых красивых голов за наш клуб.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:42) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Решение по продлению соглашения с 33-летним футболистом принял трансферный комитет при совете директоров клуба - это новообразование, которое теперь отвечает за трансферные вопросы. В него будут входить представители совета директоров, менеджмента клуба и главный тренер.

Трансфер из сортира в раздевалку? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая новость для локешников, аднака smile

Можно поздравить.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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