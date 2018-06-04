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Игорь Горбатенко продлил контракт с тульским "Арсеналом"

"Арсенал" заключил с 29-летним полузащитником Игорем Горбатенко новый контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с футболистом заключен по схеме "2+1".

Игорь Горбатенко пополнил "Арсенал" в зимнее трансферное окно 2016 года. С тех пор хавбек сыграл в красно-желтой команде 65 официальных матчей и забил пять мячей.
Теги: Горбатенко Арсенал Тула
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