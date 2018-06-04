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"Рубин" подписал 21-летнего хорвата Уремовича

Защитник словенской "Олимпии" Филип Уремович продолжит карьеру в "Рубине", сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хорватский футболист заключил с казанцами контракт сроком на 4 года.
Теги: Рубин
Сегодня, 17:02
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№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:40) #
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Цитата: Академия
Условного Сорокина, у которого паспорт в кармане, продать можно дороже, так в чем дальновидность?

В его условности.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Академия (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
алера Ничейный,

Условного Сорокина, у которого паспорт в кармане, продать можно дороже, так в чем дальновидность?
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Академия
Курбан развивай молодежь, у тебя там

Это его дальновидность.Как ты не понимаешь.Зенит через 2 года выкупит.


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Академия (Сегодня, 17:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
мля опять одно и тоже. Курбан развивай молодежь, у тебя там Сорокин уже, подтяни кого нибудь дополнительно, нахрена нам этот Филип?
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
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