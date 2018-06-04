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Гендиректор "Динамо": спрос на Ташаева есть

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров заявил, что московский клуб хочет сохранить полузащитника Александра Ташаева, которым, по информации СМИ, интересуются "Спартак" и "Зенит".

"Понятно, что спрос на Ташаева есть, и, исходя из его небольших отступных, весьма серьезный. В данной ситуации многое будет зависеть от самого игрока. "Динамо" в свою очередь хочет сохранить футболиста в клубе", - цитирует Федорова Sport24.ru.
Теги: Ташаев Динамо
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