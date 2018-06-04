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Генеральный директор "Рубина": очень быстро договорились с Уремовичем

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клубу удалось очень быстро договориться о трансфере защитника Филипа Уремовича.

"Бывает такое, что очень быстро все складывается. И здесь такой счастливый случай, что быстро все сложилось. Очень быстро удалось договориться и с клубом, и с игроком. Филип прошел медицинскую комиссию, находится в замечательных физических кондициях. Мы рады приветствовать его в нашей команде. У нас в клубе очень хорошая семейная атмосфера, поэтому, думаю, он прекрасно вольется в коллектив. Думаю, все у него в нашей команде будет хорошо", - цитирует Сайманова официальный сайт клуба.
Теги: Рубин
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