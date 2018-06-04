"Краснодар" может подписать 20-летнего полузащитника "Карпат" Хорхе Карраскаля.Украинский клуб арендовал колумбийца у "Севильи", а затем воспользовался опцией выкупа хавбека у испанской команды.Сумма трансфера южноамериканца в "Краснодар" оценивается в 3,5-4 миллиона евро. При этом не исключен вариант, при котором "быки", заключив контракт с полузащитником, могут оставить его в аренде в "Карпатах" до зимы. В минувшем сезоне Карраскаль провел в чемпионате Украины 22 матча и забил 6 голов.