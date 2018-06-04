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"Краснодар" может подписать 20-летнего полузащитника "Карпат"

"Краснодар" может подписать 20-летнего полузащитника "Карпат" Хорхе Карраскаля.

Украинский клуб арендовал колумбийца у "Севильи", а затем воспользовался опцией выкупа хавбека у испанской команды.

Сумма трансфера южноамериканца в "Краснодар" оценивается в 3,5-4 миллиона евро. При этом не исключен вариант, при котором "быки", заключив контракт с полузащитником, могут оставить его в аренде в "Карпатах" до зимы. В минувшем сезоне Карраскаль провел в чемпионате Украины 22 матча и забил 6 голов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар
Сегодня, 18:08
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№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Филимонов
Его Шахтер и Динамо К хотят купить. Значит не плохой игрок, надо брать

Надо брать. Они с Фредом самые техничные игроки в были признаны. Фред в Манчестер Сити уходит. Молодой игрок и в карпатах тащил команду


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Его Шахтер и Динамо К хотят купить. Значит не плохой игрок, надо брать
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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