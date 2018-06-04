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Игорь Горбатенко: постараемся радовать зрителей игрой и в новом чемпионате
Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко, продливший контракт с клубом, поделился своими мыслями.
- Рад, что продлил отношения с "Арсеналом". Этот сезон будет для меня четвертым в Туле. Мне здесь нравится – у нас хорошая команда, преданные болельщики, в бытовом плане моей семье комфортно. Постараемся радовать зрителей качественной игрой и в новом чемпионате.
- В прошедшем сезоне вы играли под №23. Сохраните его?
- Конечно. Можно сказать, нашел свой номер (улыбается). Сделал 2 голевые передачи, забил 3 мяча. Буду стремиться удвоить этот результат.
ФК "Арсенал"
- Рад, что продлил отношения с "Арсеналом". Этот сезон будет для меня четвертым в Туле. Мне здесь нравится – у нас хорошая команда, преданные болельщики, в бытовом плане моей семье комфортно. Постараемся радовать зрителей качественной игрой и в новом чемпионате.
- В прошедшем сезоне вы играли под №23. Сохраните его?
- Конечно. Можно сказать, нашел свой номер (улыбается). Сделал 2 голевые передачи, забил 3 мяча. Буду стремиться удвоить этот результат.
ФК "Арсенал"
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