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ЦСКА оштрафован на 20 тысяч евро

ЦСКА заплатит штраф в размере 20 тысяч евро по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом" (2:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

В отношении российского клуба было открыто дело по трём пунктам: использование фейерверков во время игры, бросание предметов на газон и блокирование лестничных проходов на стадионе.
Теги: ЦСКА
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