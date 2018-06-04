Филип Уремович: переход в "Рубин" - большой шаг для меня

Новичок "Рубина" Филип Уремович рассказал о своем переходе в казанский клуб.— Это большой шаг для меня не только в карьере, но и в жизни. Надеюсь, что помогу "Рубину" показать самые высокие результаты. Верю, что можем бороться за чемпионство, почему нет. Хочу как можно быстрее закрепиться в составе, адаптироваться не только на поле, но и в бытовом плане.— Долгое время мы держали этот переход в секрете, поэтому я его почти ни с кем не обсуждал. Тем более, мне очень хорошо помогает адаптироваться мой друг Томислав Дуймович, который много лет выступал в РФПЛ. Так что никаких проблем.