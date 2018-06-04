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"Локомотив" объявил о продлении контракта с Фарфаном

Полузащитник "Локомотива" и сборной Чили Джефферсон Фарфан подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт "железнодорожников".

Московский клуб продлил контракт с 33-летним перуанцем на два года.

Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.

В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:52) #
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Не спасет.

Можете выбить в камне, сплющенными подстаканниками - Палыч не доиграет следующий сезон и будет выброшен из клуба в говне и пене
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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