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"Локомотив" объявил о продлении контракта с Фарфаном
Полузащитник "Локомотива" и сборной Чили Джефферсон Фарфан подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Московский клуб продлил контракт с 33-летним перуанцем на два года.
Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.
В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.
Московский клуб продлил контракт с 33-летним перуанцем на два года.
Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.
В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.
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