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Канал "Зенита" в YouTube стал лидером в мае по просмотрам среди клубов Премьер-Лиги

Deportes& Finanzas составил рейтинг наиболее популярных каналов в YouTube среди клубов РФПЛ по итогам мая.

Теги: Зенит Краснодар Спартак ЦСКА Локомотив
Сегодня, 21:25
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14
(4)
№14 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 23:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: казылык
Цитата: zen-it
Только Спартак

выше в таблице,а вы радуйтесь говноопросам и бесплатным билетикам

Умойся свин! Раз в 14ть лет и палка стреляет. В коем то веке выше заняли место чем мы и настолько ты жалок, что больше и по мериться нечем.
По болельщикам мы выше по рейтингу тоже, по стадиону, атмосфере, игрокам на голову!! По еврокубках и рейтингу УЕФА на три головы!!!
В этом году мы вас отымели во все щели, в Европе вас так же имел Ливер, даже рекорд установили, ни один наш клуб так не опозорился, как вылыкий сраптак. А ты мне про таблицу СОГАЗ. Сам то понял теперь, что ты и кто ты и что за чмошная твоя команда. Это не в 90е покупать чемпионства.

Цитата: Lord_Vik
Цитата: Хитрый Лис
Самый популярный клуб мира на четвертом месте. Как так?

Самый богатый клуб восточной европы на пятом месте в рфпл.
Второй год без лч. Как так? confused

Мы в игроков вложились а не в судейский корпус, в отличии от сроптака. Который даже с купленными судьями выше второго не прыгнул. Лохи!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
сосут народные

Цитата: казылык
пятиместным состряпали искусственный опрос,за один май месяц,может хоть этот патешный опрос подсластит им пятиместную горечь)

казылык лови на клык, упырек


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
не на свиней же поганых смотреть confused

confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это и не мудрено, 6-0 над непобедимым Хабаровском.
Я и сам хотел посмотреть раз 5, но канал не нашел. satisfied


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: казылык (Сегодня, 21:50) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: zen-it
Только Спартак

выше в таблице,а вы радуйтесь говноопросам и бесплатным билетикам
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Самый популярный клуб мира на четвертом месте. Как так?

Самый богатый клуб восточной европы на пятом месте в рфпл.
Второй год без лч. Как так? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: казылык
пятиместным состряпали искусственный опрос,за один май месяц,может хоть этот патешный опрос подсластит им пятиместную горечь)

Нам постоянно стряпают. Постоянно 50т. союираем из бюджетников. Голоса из ботов. ВЦИОМ за бабло Миллера.
Только сраптак ипаный почему то всегда в опе!!! Потому что на эту дырку из черножопых которые влетали 5-1 и 7-0 смотреть никто не хочет и болеть подавно.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:40) #
  • -5
  •  (9)

Ну, хоть тут вытянули за космы бомжа из болота smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:38) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
не на свиней же поганых смотреть confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Бавария»
пятиместным состряпали искусственный опрос,за один май месяц,может хоть этот патешный опрос подсластит им пятиместную горечь)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:36) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А за остальные месяцы не было повода бомжей радовать, вот и не озвучивали


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боты и бюджетники, не иначе!!!
А сраптак на 4-м месте это Миллер все купил!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Самый популярный клуб мира на четвертом месте. Как так?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть в чем-то помимо трат на трансферы Зенит первый
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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