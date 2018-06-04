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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Канал "Зенита" в YouTube стал лидером в мае по просмотрам среди клубов Премьер-Лиги
Deportes& Finanzas составил рейтинг наиболее популярных каналов в YouTube среди клубов РФПЛ по итогам мая.
?SOCIAL-MEDIA | ??TOP 5 @rfpl clubs ranked by #YouTube views in may 2018.— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) June 4, 2018
1.@zenit_spb 1,78M
2.@FCKrasnodar 483K
3.@pfc_cska 452K
4.@fcsm_official 451K
5.@fclokomotiv 418K pic.twitter.com/DwL6URtF6n
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