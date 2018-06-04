Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Mузыка 5723
Отдых в Крыму. 191
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Политика и события в стране и мире 4285
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

"Краснодар" - о переходе Жиго в "Спартак": удивлены таким уровнем уважения к нам

Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг высказался о переходе защитника "Гента" Самуэля Жиго в "Спартак".

– Верна ли информация, что ваш клуб также интересовался Жиго?

– Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с "Гентом", сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался "Спартак". Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны "Спартака". Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 21:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
51
(10)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№51 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 23:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это бизнес, ничего личного


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№50 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 23:25) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свинота ипаная. Ни себе и не людям. Все равно сгнобят на лавке.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№49 Написал: andrej95602 (Сегодня, 23:17) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Хитрый Лис
Суперселекция - подсматривать за конкурентами и перебивать их предложение

Пид....сы? Нет, хуже. Свиньи.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№48 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:16) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Суперселекция - подсматривать за конкурентами и перебивать их предложени

Именно так действовал Зенит с Дриусси который собирался к нам, но слава Богу вы вовремя закинули бабла joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№47 Написал: Kostik (Сегодня, 23:09) #
  • -2
  •  (2)

Пора всем запретить этих жигов брать,а то у нас уже гранат в основе сборной
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№46 Написал: imaginary (Сегодня, 23:08) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Краснодар»
ЧТД, Спартак не имеет понятия, что такое честь и уважение
голимые понты да нефтяное бабло, больше и нет ничего последние 17 лет
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№45 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees:
,но вы реально сейчас даже по Российским меркам середняк

С чего вдруг?Из-за того что вы набрали на три очка больше?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№44 Написал: vlees: (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: vlees:
ахахах опять набежали слабоумные болельщики питерского середняка.

А насчет Краснодара,они в каком мире живут?)))Так и представил условная Севилья вела игрока и тут вмешивается какой нить Реал ...

вот-вот )) вы-то при всем желании даже по Российским меркам нынче максимум - Валенсия.

Если мы Валенсия,то вы Леганес,без обид,но вы реально сейчас даже по российским меркам середняк,то что у вас куча гос бабла не делает вас топом

Цитата: Хитрый Лис
Суперселекция - подсматривать за конкурентами и перебивать их предложение

ахаха кто бы говорил,супер селекция это скупить на 100 млн арго шлак и всяких Заболотных и Оздоевых и занять 5 место,просто гении селекции, чего греха таить та))
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№43 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:04) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Суперселекция - подсматривать за конкурентами и перебивать их предложение
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№42 Написал: MIG Piter (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: vlees:
ахахах опять набежали слабоумные болельщики питерского середняка.

А насчет Краснодара,они в каком мире живут?)))Так и представил условная Севилья вела игрока и тут вмешивается какой нить Реал ...

вот-вот )) вы-то при всем желании даже по Российским меркам нынче максимум - Валенсия.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№41 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да погодим жалеть или радоваться. Как будто за Рамоса бились. Чемп покажет ху из ху.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№40 Написал: vlees: (Сегодня, 23:01) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ахахах опять набежали слабоумные болельщики питерского середняка.

А насчет Краснодара,они в каком мире живут?)))Так и представил условная Севилья вела игрока и тут вмешивается какой нить Реал и покупает игрока,а потом Севилья ноет что типа какой плохой Реал увел у нас игрока,ахахах просто клоуны лучше бы молчали,а так выставили себя обижулями,это им за Смолова вернулось когда нам выставили ценник в 30 млн,а питерскому посмешищу 15
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№39 Написал: MIG Piter (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Primus
История с Ари, который сам признался, что Спартак предлагал продлить контракт, но без подъёмных

Ари был переведен в дубль после того, как отказался продлевать контракт, истекающий в декабре.

так?

а после его Краснодар забрал за 400 тыс$ - т.е. с согласия Спартака? или нет??


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№38 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 22:55) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Удивляет такая наивность краснодарских начальников... Вы, ребята, вчера родились?
Это же свиньи... Не слыхали?

И такое говорит болельщик Зенита, кладбища талантов. Ни себе ни людям. Собаки на сене. Как еще назвать Зенит. В прочем я здесь отнюдь не оправдываю Спартак. И Краснодару сильно обижаться не стоит. Ничего личного как говорится. Просто выводы сделайте и все.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№37 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи, такие свиньи rage . Во всём. Всегда.
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№36 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:53) #
  • -5
  •  (7)
online

Жиго,Жано все омно. Бабки на ветер.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№35 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (9)
online

Спартак уже давно так же сделал свои выводы по поводу Краснодара, думаю между всеми основными клубами есть неприятные моменты которые при желании можно припомнить. Насмешили разговоры о какой то межклубовой этике, если клубы из одной страны) Когда клубы переманивают друг у друга ведущих игроков, дабы ослабить соперника, вот это треш, и то сильно про этику не вспоминают, а в данной ситуации какие могут быть вопросы? Понятно что обидно, год вели, ну так в кругу друзей лицом не счёлкай
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№34 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:51) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: К.А.
тебе говорят что прежде чем на других кивать,на себя посмотри.

я здесь причем?
дерьмо нужно называть дерьмом, в том числе и в отношении своих клубов. Зенит делал очень много неправильных вещей. Как и многие клубы в РПЛ.
здесь я, если ты заметил, говорю о том, что Спартак прав - некер е6лом щелкать.
был отсыл к истории со Смоловым - я напомнил с чего это началось. Все.

С чего все началось? Что было до Смолова?
История с Ари, который сам признался, что Спартак предлагал продлить контракт, но без подъёмных, и тут подсуетился Краснодар, который положил все, что Ари потребовал. Думаю, этим самым Краснодар заслужил к себе «особого отношения»


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№33 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:50) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Удивляет такая наивность краснодарских начальников... Вы, ребята, вчера родились?
Это же свиньи... Не слыхали?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№32 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Краснодаре менеджмент лоханулся, а Спартаковский сработал как положено ,вот и вся суть проблемы. Хашиг лепет глупые отмазки.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№31 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:48) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: афанасий
Спартак виноват, а этот Жиго с агентом нет. Это они за спиной Краснодара (дали согласие), вели переговоры еще с кем-то.

да никто не виноват. Жиго сделал выбор - это его право. Хашиг недоработал - сам виноват. Спартак сыграл в опережение - красавцы.
Единственное, что в этой истории выглядит по-ублюдски - реакция спартаковских болел в стиле "мы спартак а вы .."


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№30 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:46) #
  • +2
  •  (8)
online

Сделать предложение ,не значит жениться...переговоры видимо велись на ЛЮБИТЕЛЬСКОМ уровне...кто первым встал того и тапки.... а то что переговоры были в заключительной фазе ...это Вы рассказывайте Галицкому...думаю ему это неинтересно...результата нет....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№29 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Факел»
Интересная логика. Спартак виноват, а этот Жиго с агентом нет. Это они за спиной Краснодара (дали согласие), вели переговоры еще с кем-то.
У нас всегда так, виноваты русские, а неруси всегда невинные и святые


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№28 Написал: nevada007 (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Климак
спартак не первый раз мониторит трансферные цели других российских клубов

Чего?))))) ты, и тебе подобные тупые дураки: вы хоть понимаете , что такое трансферный рынок???? Че за голимый шлак гоните?))) будьте же адекватнее!!!! Хоть на плюс одну извилину!!! Просто смех)
На перед минусующим дуракам напишу: минусуйте, сколько хотите, а тупизма у вас меньше не станет!!! Ув. Хашиг: может вам ещё и компенсацию выплатить?! Смех!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№27 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:44) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: К.А.
тебе говорят что прежде чем на других кивать,на себя посмотри.

я здесь причем?
дерьмо нужно называть дерьмом, в том числе и в отношении своих клубов. Зенит делал очень много неправильных вещей. Как и многие клубы в РПЛ.
здесь я, если ты заметил, говорю о том, что Спартак прав - некер е6лом щелкать.
был отсыл к истории со Смоловым - я напомнил с чего это началось. Все.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№26 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Климак
спартак не первый раз мониторит трансферные цели других российских клубов

Ага, вот например:
Локо вступил в борьбу за Ташаева (Спорт-экспресс)


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№25 Написал: Sergeevich (Сегодня, 22:39) #
  • +5
  •  (5)

О чем вообще разговор?

"Мы первыми вышли на поле, поэтому победа за нами"?)

Есть конкурентная борьба, кто больше предложил тот и "победил", хотя может наоборот - просто на бабки попал.

Да и если за год не смогли договориться, значит так хотели, а Спартак в этом плане молодец. wink
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№24 Написал: Климак 32 (Сегодня, 22:36) #
  • -3
  •  (15)

спартак не первый раз мониторит трансферные цели других российских клубов


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:32) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberator
Вот потому вы и удивляетесь, господа краснодарцы, что, за столько лет в большом футболе(10 вроде), не научились разбираться "ху ист ху"

вы то за 11 лет в большом футболе разобрались? joy

Цитата: MIG
еп, ты где-то видел, что я оправдываю трансферную политику Зенита? мастер съезда 6лять.

тебе говорят что прежде чем на других кивать,на себя посмотри.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:28) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Primus
Ну че, вернулся к началу

еп, ты где-то видел, что я оправдываю трансферную политику Зенита? мастер съезда 6лять.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.