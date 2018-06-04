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Полномочия Вячеслава Малафеева в "Зените" будут продлены

В "Зените" намерены продолжить сотрудничество с представителями спортивного блока клуба - Оресте Чинквини и Вячеславом Малафеевым.

Распределение ролей останется прежним: Чинквини продолжит заниматься зарубежным рынком, Малафеев - российским.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 22:27
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5
(1)
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (1)
online

Не понятно ....зачем....у Малофеева заслуги игрока...а в клубе ,на этой должности Он не справляется....осталось только Имя...видимо бизнес не пошёл,как Он думал...а заниматься несколькими делами,значит не заниматься не одним из них профессионально...так и Кержаков хочет....видимо одно образование и воспитание....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: казылык (Сегодня, 23:10) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Бавария»
отлично
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
А по моему Слава занимается самолюбованием

не катит Малофеев в качестве функционера, ростовщиком уж оставался бы
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (3)

вот и хорошо
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А по моему Слава занимается самолюбованием
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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