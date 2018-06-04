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СМИ: "Локомотив" вступил в борьбу за Ташаева, футболист склоняется к переходу в "Спартак"
Предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву проявляет не только "Спартак", но и "Локомотив".
Оба клуба готовы совершить трансфер уже этим летом. При этом сам футболист склоняется к переходу к красно-белым. Сумма отступных в контракте хавбека с бело-голубыми составляет 1,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Ташаев провел в составе команды Дмитрия Хохлова 28 матчей, забил 7 мячей и отдал столько же голевых передач.
"Спорт-Экспресс"
Оба клуба готовы совершить трансфер уже этим летом. При этом сам футболист склоняется к переходу к красно-белым. Сумма отступных в контракте хавбека с бело-голубыми составляет 1,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Ташаев провел в составе команды Дмитрия Хохлова 28 матчей, забил 7 мячей и отдал столько же голевых передач.
"Спорт-Экспресс"
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