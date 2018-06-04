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СМИ: "Локомотив" вступил в борьбу за Ташаева, футболист склоняется к переходу в "Спартак"

Предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву проявляет не только "Спартак", но и "Локомотив".

Оба клуба готовы совершить трансфер уже этим летом. При этом сам футболист склоняется к переходу к красно-белым. Сумма отступных в контракте хавбека с бело-голубыми составляет 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Ташаев провел в составе команды Дмитрия Хохлова 28 матчей, забил 7 мячей и отдал столько же голевых передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ташаев Локомотив Спартак Динамо Трансферы
Сегодня, 23:13
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№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:27) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дерибанят, шакалы, Динаму, негров им уже мало.... angry


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 23:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
задумчиво так... а что скажут оппоненты из новости 21:49
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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