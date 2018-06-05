"Ахмат" поздравил Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи"

Воспитанник чеченского футбола Магомед Адиев, помогавший Игорю Ледяхову в минувшем сезоне, возглавил «Анжи». Желаем удачи @Adiev10 Магомеду Адиеву и «Анжи» в решении поставленных задач! pic.twitter.com/4ak65ZnUvl — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 4, 2018

"Ахмат" поздравил Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи"."Воспитанник чеченского футбола Магомед Адиев, помогавший Игорю Ледяхову в минувшем сезоне, возглавил "Анжи". Желаем удачи Магомеду Адиеву и "Анжи" в решении поставленных задач", – говорится в твиттере "Ахмата".