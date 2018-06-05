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"Ахмат" поздравил Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи"

"Ахмат" поздравил Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера "Анжи".

"Воспитанник чеченского футбола Магомед Адиев, помогавший Игорю Ледяхову в минувшем сезоне, возглавил "Анжи". Желаем удачи Магомеду Адиеву и "Анжи" в решении поставленных задач", – говорится в твиттере "Ахмата".

Теги: Ахмат Анжи
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