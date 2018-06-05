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"Рубин" претендует на Хатема Бен Арфа

Французская пресса утверждает, что сразу несколько клубов претендуют на полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа, который летом станет свободным агентом.

В их числе фигурируют "Рубин" и киевское "Динамо", которые уже сделали игроку предложение. Помимо этих коллективов СМИ называют "Тигрес", "Фламенго", "Фенербахче" и "Бешикташ".

Впрочем, сам француз предпочитает остаться во Франции или переехать в чемпионат Испании.

https://le10sport.com
Теги: Рубин Бен Арфа
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