"Рубин" претендует на Хатема Бен Арфа

Французская пресса утверждает, что сразу несколько клубов претендуют на полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа, который летом станет свободным агентом.В их числе фигурируют "Рубин" и киевское "Динамо", которые уже сделали игроку предложение. Помимо этих коллективов СМИ называют "Тигрес", "Фламенго", "Фенербахче" и "Бешикташ".Впрочем, сам француз предпочитает остаться во Франции или переехать в чемпионат Испании.