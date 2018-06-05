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Агент Хердура Магнуссона: переговоры с ЦСКА в завершающейся стадии

Бьярки Гунллаугссон, официальный представитель защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона, рассказал, что трансфер 25-летнего исландца в ЦСКА должен произойти в ближайшее время.

"Переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала чемпионата мира. Осталось согласовать последние детали по контракту", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 3 миллиона фунтов стерлингов.
Теги: ЦСКА Магнуссон
Сегодня, 13:07
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2
(1)
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 13:37) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ПЕРЕГОВОРЫ С ЦСКА В ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ СТАДИИ

И завершатся тем, что игрок окажется в Краснодаре joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 13:19) #
  • -9
  •  (9)

Сколько пальцев на руке? smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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