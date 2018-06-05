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Сегодня "Химки" объявят о назначении Шалимова главным тренером

Сегодня "Химки" объявят о назначении главным тренером клуба Игоря Шалимова.

Контракт, по всей видимости, будет заключен на два года.

49-летний специалист работал с "Краснодаром" с 2016 по апрель 2018 года, после чего покинул команду.

В минувшем сезоне, напомним, подмосковный клуб занял 13-е место в ФНЛ, в конце чемпионата команду возглавлял Юрий Красножан.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Химки Шалимов
Сегодня, 16:12
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№4 Написал: imaginary (Сегодня, 17:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Шалимов нормальный тренер, может что и не получалось у него, но это уже не "бей-беги"
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чё за ебень? И бред.. для чего эта шняга
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот это поперла карьера в гору ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
За что ? disappointed_relieved
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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