Сегодня "Химки" объявят о назначении Шалимова главным тренером

Сегодня "Химки" объявят о назначении главным тренером клуба Игоря Шалимова.Контракт, по всей видимости, будет заключен на два года.49-летний специалист работал с "Краснодаром" с 2016 по апрель 2018 года, после чего покинул команду.В минувшем сезоне, напомним, подмосковный клуб занял 13-е место в ФНЛ, в конце чемпионата команду возглавлял Юрий Красножан.