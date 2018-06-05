Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 27
Ситуация на юго-востоке Украины 119541
Отдых в Крыму. 192
Зенит 104677
КБ-Гостевая 26678
Мировые трансферы 331
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294

Новости партнеров

Хордур Магнуссон перейдёт в ЦСКА за 2,8 млн евро

Защитник "Бристоль Сити" и сборной Исландии Хордур Магнуссон продолжит карьеру в ЦСКА. Сумма трансфера составит 2,8 млн евро, информирует L'Equipe.

Соглашение будет рассчитано сроком на четыре года.

Магнуссон перешёл в "Бристоль Сити" в 2016 году из "Ювентуса".

В активе Магнуссона 15 матчей и 2 гола за сборную Исландии. Он был включён в состав национальной команды на ЧМ-2018.
Теги: Магнуссон ЦСКА Трансферы
Сегодня, 19:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Илья Губаров (Сегодня, 19:58) #
  • -4
  •  (4)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.