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"Ювентус" включился в борьбу за Александра Головина

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин привлек внимание туринского "Ювентуса", сообщает RMC Sport.

Источник также отмечает, что в настоящее время переговоры с окружением Головина ведет "Монако", однако предложение в адрес ЦСКА пока сделано не было. Также 22-летним футболистом интересуются английские клубы: "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Головин забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 43 матчах сезона-2017/18. В активе Александра 17 игр и 2 мяча за сборную России.
Теги: Головин Ювентус ЦСКА Трансферы
Сегодня, 23:41
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(1)
№2 Написал: stainless (Сегодня, 23:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Lord_Vik,
кутяповым ярославский Шинник заинтересовался laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ага.
Прямо после сегодняшнего матча.
Пьянича на банку, Головина в основу smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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