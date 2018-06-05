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"Ювентус" включился в борьбу за Александра Головина
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин привлек внимание туринского "Ювентуса", сообщает RMC Sport.
Источник также отмечает, что в настоящее время переговоры с окружением Головина ведет "Монако", однако предложение в адрес ЦСКА пока сделано не было. Также 22-летним футболистом интересуются английские клубы: "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Головин забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 43 матчах сезона-2017/18. В активе Александра 17 игр и 2 мяча за сборную России.
Источник также отмечает, что в настоящее время переговоры с окружением Головина ведет "Монако", однако предложение в адрес ЦСКА пока сделано не было. Также 22-летним футболистом интересуются английские клубы: "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Головин забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 43 матчах сезона-2017/18. В активе Александра 17 игр и 2 мяча за сборную России.
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