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Самюэль Жиго: в финансовом плане предложение "Спартака" было интересным

Новичок "Спартака" Самюэль Жиго высказался по поводу перехода в московский клуб из "Гента".

"Ничего не могу сказать о зарплате, но в финансовом плане предложение "Спартака" было интересным. Но тут все сложилось вместе со спортивным фактором, потому что игра за "Спартак" в Москве – это большой вызов для меня.

"Спартак" – это самый популярный клуб в России, он точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне и, вероятно, в Лиге чемпионов", – сказал Жиго.

Sports.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 05:23
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№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 05:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гарантированная игра в еврокубках + более высокая зп - вот и причины перехода в Спартак, а не в Краснодар и не надо искать черную кошку в черной комнате
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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