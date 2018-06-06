Самюэль Жиго: в финансовом плане предложение "Спартака" было интересным

Новичок "Спартака" Самюэль Жиго высказался по поводу перехода в московский клуб из "Гента"."Ничего не могу сказать о зарплате, но в финансовом плане предложение "Спартака" было интересным. Но тут все сложилось вместе со спортивным фактором, потому что игра за "Спартак" в Москве – это большой вызов для меня."Спартак" – это самый популярный клуб в России, он точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне и, вероятно, в Лиге чемпионов", – сказал Жиго.