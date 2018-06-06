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Иван Таранов уходит из "Крыльев Советов" после 10 лет в клубе

Защитник Иван Таранов покидает "Крылья Советов", сообщил руководитель селекционной службы клуба Зураб Циклаури.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Ивана Таранова и желает ему удачи и успешного продолжения футбольной карьеры. В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве!", - цитирует Циклаури официальный сайт клуба.
31-летний защитник выступал за команду с 2008 по 2018 год. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в ФНЛ и забил один мяч.
Теги: Таранов Крылья Советов
Сегодня, 09:34
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№4 Написал: Андрей Угаров (Сегодня, 10:49) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 09:54) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: sergey3709
А вот в сборной защитников нет

он слабый защитник стал!Фактически в Крыльях основа Бурлак и Надсон


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:45) #
  • -1
  •  (3)
online

А вот в сборной защитников нет
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 09:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
удачи тебе странный капитан!Тебе жгли машину,подозревали в договорняках,но Ты 10 лет отыграл!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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