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Андрей Федун: если наступит серия поражений - трибуны сами "вынесут" Карреру

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды Массимо Каррере.

"Будущее Карреры зависит от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке Лиги чемпионов. Ну и про премьер-лигу не забываем, конечно. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" сами трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 10:12
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№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Охеренная поддержка одного из директоров


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 10:55) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: verhdon27
Назовите состав Спартака на предстоящий сезон и все будет ясно. Опять Кутепов, Комбаров, Глушаков .....?

Селихов
Ещенко-Жиго-Джикия-Комбаров
Фернандо-Зобнин-Ханни/Тимофеев
Самедов-Адриано-Промес
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При этом явно ищут вингера в пару к Промесу, вместо Самедова


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Назовите состав Спартака на предстоящий сезон и все будет ясно. Опять Кутепов, Комбаров, Глушаков .....?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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