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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Федун: если наступит серия поражений - трибуны сами "вынесут" Карреру
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды Массимо Каррере.
"Будущее Карреры зависит от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке Лиги чемпионов. Ну и про премьер-лигу не забываем, конечно. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" сами трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
"Будущее Карреры зависит от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке Лиги чемпионов. Ну и про премьер-лигу не забываем, конечно. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" сами трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
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