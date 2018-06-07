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Источник: Александр Ташаев написал заявление об увольнении из "Динамо"

Полузащитник Александр Ташаев написал заявление об увольнении из московского "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

Заявление датировано 4 июня. В пресс-службе "Динамо" от комментариев отказались.

В действующем контракте Ташаева с московским клубом есть опция выкупа – 1,5 миллиона евро.
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 12:37
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(5)
№18 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:16) #
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Ещё в понедельник написал, - а вокруг тишина.

На активацию опции выкупа, кажется, неделя полагается.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№17 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Пля ну стоит игроку попасть пару раз по мячу и услышать массу похвал ,так сразу он теряет чувство меры ...

вы знали что он у вас не останется, не тот уровень..
так что нечего на парня гнать, молодые воспитаны так, родной клуб для большинства - пустой звук..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№16 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: serega_user
В смысле увольнение? Разве в контрактах такое предусматривают?


Младший лейтенант внутренней службы. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Малюта_Скуратов
Цитата: nevada007
Цитата: бородач
Пля ну стоит игроку попасть пару раз по мячу и услышать массу похвал ,так сразу он теряет чувство меры ...

Про Зобнина ваши болелы так же говорили при переходе в Спартак)

Я и сейчас про него так скажу,я рад что его у нас нет,он не наш воспитанник весьма посредственный игрок за которого Динамо выручило деньги,и да,я не поддерживал всеДинамовского плача Ярославны что он ушел именно в Спартак,так же не поддержу и его и в случае ухода Ташаева,хочет играть в Спартаке,пусть пиз..ет

Слова не мальчика , но МУЖА bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
Зенит официально отказался от него!

ржу не могу, stuck_out_tongue_closed_eyes
к бомжам и коням
САМ Ташаев не собирался,
некуй путать куй с пальцем
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: nevada007
Цитата: бородач
Пля ну стоит игроку попасть пару раз по мячу и услышать массу похвал ,так сразу он теряет чувство меры ...

Про Зобнина ваши болелы так же говорили при переходе в Спартак)

Я и сейчас про него так скажу,я рад что его у нас нет,он не наш воспитанник весьма посредственный игрок за которого Динамо выручило деньги,и да,я не поддерживал всеДинамовского плача Ярославны что он ушел именно в Спартак,так же не поддержу и его и в случае ухода Ташаева,хочет играть в Спартаке,пусть пиз..ет
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
Ахмат? Алания? Барса?

ну, не Краснодар же..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: nevada007 (Сегодня, 13:29) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Пля ну стоит игроку попасть пару раз по мячу и услышать массу похвал ,так сразу он теряет чувство меры ...

Про Зобнина ваши болелы так же говорили при переходе в Спартак)
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№10 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:25) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Ахмат? Алания? Барса?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:17) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: dobr25
нет интриги!Зенит официально отказался от него!Остаётся только Спартак

А вдруг Спартак откажется? А он заявление уже подписал?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: dobr25
нет интриги!Зенит официально отказался от него!Остаётся только Спартак

ну да процентов 90 что в Спартак ... а там посмотрим !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: капля никотина
Интрига

нет интриги!Зенит официально отказался от него!Остаётся только Спартак


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Пля ну стоит игроку попасть пару раз по мячу и услышать массу похвал ,так сразу он теряет чувство меры ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:59) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: serega_user
В смысле увольнение? Разве в контрактах такое предусматривают?

Это и есть та самая опция выкупа контракта. Она предусматривает это. Например у Пике, Серхио Роберто из Барсы она 500 млн.евро, Месси 700 млн.евро.
И вряд ли Ташаев сам выкупил свой контракт. Наверняка будущий клуб, либо компенсирует, либо уже рассчитался за него.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Куда же он переходит?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (6)

заявление - 2 недели отработки и все свободен 18 числа ))) интересно ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:48) #
  • -4
  •  (8)
online

Интрига
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:45) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
В смысле увольнение? Разве в контрактах такое предусматривают?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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