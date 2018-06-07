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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: не общался с ЦСКА о трансфере Эрнандеса
Оскар Бентанкур, представитель экс-форварда "Халл Сити" Абеля Эрнандеса, рассказал, что армейцы не делали новых попыток заполучить уругвайца.
"Обращался ли ЦСКА с новым предложением по поводу Абеля Эрнандеса? На данный момент нет", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Ранее Бентанкур сказал, что предложение ЦСКА оказалось слишком низким. Накануне "Халл Сити" объявил о том, что 27-летний уругваец покинул команду. В минувшем сезоне в 10 матчах Абель забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
"Обращался ли ЦСКА с новым предложением по поводу Абеля Эрнандеса? На данный момент нет", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Ранее Бентанкур сказал, что предложение ЦСКА оказалось слишком низким. Накануне "Халл Сити" объявил о том, что 27-летний уругваец покинул команду. В минувшем сезоне в 10 матчах Абель забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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