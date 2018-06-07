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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник
Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров рассказал о проблемах, возникших с трансфером Константина Рауша в столичный клуб.
Рауш перешел в "Динамо" зимой из "Кельна", когда гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев. Позднее появилась информация, что помимо 1,5 миллиона евро немецкому клубу "Динамо" заплатило 1,25 миллиона посреднику - компании Golden Toys.
– В чем странности трансфера Рауша?
– Рауш пришел к нам из "Кельна". Это был прямой контракт между "Динамо" и "Кельном". Вдруг каким-то странным образом возникает посредник, фирма Golden Toys LLP, созданная в декабре 2017 года. При том, что сделка по Раушу проводится в январе. В один день посредник, которого никто не знает, получает аккредитацию РФС и в этот же день заключает контракт с футбольным клубом. Зачем нужен посредник, если все хорошо и так?
– Будет ли в отношении Муравьева заведено уголовное дело?
– Материалы внутреннего расследования переданы в МВД, дальше – это их компетенция.
"Спорт-Экспресс"
Рауш перешел в "Динамо" зимой из "Кельна", когда гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев. Позднее появилась информация, что помимо 1,5 миллиона евро немецкому клубу "Динамо" заплатило 1,25 миллиона посреднику - компании Golden Toys.
– В чем странности трансфера Рауша?
– Рауш пришел к нам из "Кельна". Это был прямой контракт между "Динамо" и "Кельном". Вдруг каким-то странным образом возникает посредник, фирма Golden Toys LLP, созданная в декабре 2017 года. При том, что сделка по Раушу проводится в январе. В один день посредник, которого никто не знает, получает аккредитацию РФС и в этот же день заключает контракт с футбольным клубом. Зачем нужен посредник, если все хорошо и так?
– Будет ли в отношении Муравьева заведено уголовное дело?
– Материалы внутреннего расследования переданы в МВД, дальше – это их компетенция.
"Спорт-Экспресс"
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