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Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров рассказал о проблемах, возникших с трансфером Константина Рауша в столичный клуб.

Рауш перешел в "Динамо" зимой из "Кельна", когда гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев. Позднее появилась информация, что помимо 1,5 миллиона евро немецкому клубу "Динамо" заплатило 1,25 миллиона посреднику - компании Golden Toys.

– В чем странности трансфера Рауша?

– Рауш пришел к нам из "Кельна". Это был прямой контракт между "Динамо" и "Кельном". Вдруг каким-то странным образом возникает посредник, фирма Golden Toys LLP, созданная в декабре 2017 года. При том, что сделка по Раушу проводится в январе. В один день посредник, которого никто не знает, получает аккредитацию РФС и в этот же день заключает контракт с футбольным клубом. Зачем нужен посредник, если все хорошо и так?

– Будет ли в отношении Муравьева заведено уголовное дело?

– Материалы внутреннего расследования переданы в МВД, дальше – это их компетенция.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рауш Динамо
Сегодня, 20:03
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(1)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
о как!
И кто там в РФС такой "добрый"?Имя есть у него?
каков порядок получения аккретидации?
кто визирует?
Ответы будут?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Kostik (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)

Тут все ясно
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
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