В профсоюзе футболистов прокомментировали намерение Ташаева расторгнуть контракт с "Динамо"

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что желание полузащитника "Динамо" Александра Ташаева разорвать договор с бело-голубыми не выходит за пределы обычной практики.– В принципе в подобных ситуациях нет ничего необычного, – сказал Зотов. – Если соответствующие условия прописаны в соглашении, то здесь нет никакого нарушения. Нужно смотреть контракт. Почему, если клуб имеет право по своей инициативе прекратить трудовые отношения с футболистом, то у игрока не может быть опции выкупа?– Да. А бывает и так, когда человек просто приобретает свой контракт за сумму, которая в нем прописана.