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В профсоюзе футболистов прокомментировали намерение Ташаева расторгнуть контракт с "Динамо"

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что желание полузащитника "Динамо" Александра Ташаева разорвать договор с бело-голубыми не выходит за пределы обычной практики.

– В принципе в подобных ситуациях нет ничего необычного, – сказал Зотов. – Если соответствующие условия прописаны в соглашении, то здесь нет никакого нарушения. Нужно смотреть контракт. Почему, если клуб имеет право по своей инициативе прекратить трудовые отношения с футболистом, то у игрока не может быть опции выкупа?

– То есть, как в ситуации с Павлом Погребняком, с которым "Динамо" расторгло договор?

– Да. А бывает и так, когда человек просто приобретает свой контракт за сумму, которая в нем прописана.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 20:15
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