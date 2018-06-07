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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В профсоюзе футболистов прокомментировали намерение Ташаева расторгнуть контракт с "Динамо"
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что желание полузащитника "Динамо" Александра Ташаева разорвать договор с бело-голубыми не выходит за пределы обычной практики.
– В принципе в подобных ситуациях нет ничего необычного, – сказал Зотов. – Если соответствующие условия прописаны в соглашении, то здесь нет никакого нарушения. Нужно смотреть контракт. Почему, если клуб имеет право по своей инициативе прекратить трудовые отношения с футболистом, то у игрока не может быть опции выкупа?
– То есть, как в ситуации с Павлом Погребняком, с которым "Динамо" расторгло договор?
– Да. А бывает и так, когда человек просто приобретает свой контракт за сумму, которая в нем прописана.
"Спорт-Экспресс"
– В принципе в подобных ситуациях нет ничего необычного, – сказал Зотов. – Если соответствующие условия прописаны в соглашении, то здесь нет никакого нарушения. Нужно смотреть контракт. Почему, если клуб имеет право по своей инициативе прекратить трудовые отношения с футболистом, то у игрока не может быть опции выкупа?
– То есть, как в ситуации с Павлом Погребняком, с которым "Динамо" расторгло договор?
– Да. А бывает и так, когда человек просто приобретает свой контракт за сумму, которая в нем прописана.
"Спорт-Экспресс"
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