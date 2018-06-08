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Милан Бадель является трансферной целью "Спартака"

Полузащитник сборной Хорватии и "Фиорентины" Милан Бадель может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Московский клуб по инициативе главного тренера Массимо Карреры предложил контракт 29-летнему хавбеку.

Соглашение Баделя с "Фиорентиной" рассчитано до 30 июня.
Теги: Спартак Фиорентина Трансферы
Сегодня, 07:35
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 08:12) #
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Его и в прошлый раз хотели взять, хороший опорник..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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