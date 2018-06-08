Милан Бадель является трансферной целью "Спартака"

Полузащитник сборной Хорватии и "Фиорентины" Милан Бадель может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.Московский клуб по инициативе главного тренера Массимо Карреры предложил контракт 29-летнему хавбеку.Соглашение Баделя с "Фиорентиной" рассчитано до 30 июня.