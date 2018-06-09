Леонид Слуцкий оказался популярнее Черчесова и Карпина по запросам в "Яндексе" за сезон

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий стал самым популярным российским специалистом по запросам в поисковой системе "Яндекс" в сезоне-2017/18.Слуцкий по этому показателю обошел тренера сборной России Станислава Черчесова и Валерия Карпина, возглавляющего "Ростов".Напомним, Слуцкий прошлым летом возглавил "Халл" и был уволен из клуба чемпионшипа в декабре 2017 года.Данные учитывают запросы с июля 2017 года по апрель 2018.