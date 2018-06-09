Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4399
Мировые трансферы 334
КБ-Гостевая 26732
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
Ситуация на юго-востоке Украины 119599
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1

Новости партнеров

Леонид Слуцкий оказался популярнее Черчесова и Карпина по запросам в "Яндексе" за сезон

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий стал самым популярным российским специалистом по запросам в поисковой системе "Яндекс" в сезоне-2017/18.

Слуцкий по этому показателю обошел тренера сборной России Станислава Черчесова и Валерия Карпина, возглавляющего "Ростов".

Напомним, Слуцкий прошлым летом возглавил "Халл" и был уволен из клуба чемпионшипа в декабре 2017 года.

Данные учитывают запросы с июля 2017 года по апрель 2018.
Сегодня, 00:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.