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Юрий Жирков продлил контракт с "Зенитом"

"Зенит" объявил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение петербургской команды с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 67 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи, выиграл Кубок и Суперкубок России
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 19:11
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6
(1)
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (1)
online

Совсем хороши дела у питерских. Надеюсь, и на сезон-2019/20 у них деньги на Жиркова найдутся.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
это что семак действует ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Норм
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: romansmirnov (Сегодня, 19:36) #
  • -5
  •  (5)

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://vessclicks.site/tds/85636
Регистрация: 9.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Так вот почему раньше сбежал с трени, торопился урвать последний жирный контракт


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:26) #
  • -2
  •  (6)
online

сейчас еще Денисов, Аршавин, Анюков подтянутся
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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