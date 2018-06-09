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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
"Крузейро" может арендовать Педро Рошу
"Крузейру" хочет арендовать нападающего "Спартака" Педро Рошу, утверждает UOL.
Инициатором трансфера выступает вице-президент бразильского клуба. Главный тренер одобрил подписание 23-летнего бразильца.
"Мы ждем ответа от "Спартака", есть ли возможность осуществления аренды", – отметил агент игрока Хэмилтон Бернард.
Роша в 2017 году перешел в "Спартак", подписав контракт до 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Инициатором трансфера выступает вице-президент бразильского клуба. Главный тренер одобрил подписание 23-летнего бразильца.
"Мы ждем ответа от "Спартака", есть ли возможность осуществления аренды", – отметил агент игрока Хэмилтон Бернард.
Роша в 2017 году перешел в "Спартак", подписав контракт до 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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