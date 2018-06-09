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Новости партнеров

"Крузейро" может арендовать Педро Рошу

"Крузейру" хочет арендовать нападающего "Спартака" Педро Рошу, утверждает UOL.

Инициатором трансфера выступает вице-президент бразильского клуба. Главный тренер одобрил подписание 23-летнего бразильца.

"Мы ждем ответа от "Спартака", есть ли возможность осуществления аренды", – отметил агент игрока Хэмилтон Бернард.

Роша в 2017 году перешел в "Спартак", подписав контракт до 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 21:26
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Потом вернётся и снова адаптироваться будет?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не...., не отдадут, фигу вам, только через спартаковский труп.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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