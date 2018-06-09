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Анатолий Катрич уйдет из "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Анатолий Катрич этим летом сменит клуб.

23-летний хавбек ведет переговоры с двумя командами из премьер-лиги. Контракт с одной из них будет заключен в ближайшие дни.

Спорт-Экспресс
Теги: Динамо Катрич
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