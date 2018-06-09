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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Анатолий Катрич уйдет из "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Анатолий Катрич этим летом сменит клуб.
23-летний хавбек ведет переговоры с двумя командами из премьер-лиги. Контракт с одной из них будет заключен в ближайшие дни.
Спорт-Экспресс
23-летний хавбек ведет переговоры с двумя командами из премьер-лиги. Контракт с одной из них будет заключен в ближайшие дни.
Спорт-Экспресс
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