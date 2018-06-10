Нобель Арустамян: Евсеев в ближайшие дни должен возглавить "Уфу"

Вадим Евсеев в ближайшие дни должен стать главным тренером "Уфы", утверждает спортивный комментатор Нобель Арустамян."Уфа, похоже, определилась с новым главным тренером. Вадим Евсеев в ближайшие дни должен возглавить команду. Стороны очень близки к подписанию контракта", — написал Арустамян в твиттере.