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"Спартак" намерен приобрести защитника Николу Катича

Защитник "Славен Белупо" Никола Катич может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Record Sport.

На 21-летнего хорвата также претендует "Рейнджерс".

По данным издания, во вторник защитник и его представители прилетят в Москву, где проведут переговоры о возможном сотрудничестве.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 15:20
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№5 Написал: stainless (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Экс-защитник "Спартака" Игор Митрески, представляющий интересы защитника "Славен Белупо" Николы Катича, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе красно-белых к своему клиенту.

– Моя бывшая команда интересуется Катичем? Он на карандаше у многих клубов, но конкретных предложений пока не было, – отметил Митрески.

- Сообщалось, что во вторник Никола прибудет в Москву на переговоры.

– Пока не знаю, посмотрим.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В пару к Петковичу?У Карреры родни нет в Балканских странах?Что то он прямо неравнодушен ко всему шлаку оттуда.Рекомендую Родича из Црвены,если его оттуда не выкинули конечно.Мегаигрок.За нас и КС просто суперски играл.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
С глушаком накатич будет делать

Интересно в этом году хоть кого нибудь стоящего подпишут. Или опять тупо бабки отмоют в последний день
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:13) #
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Правильно Катрича из Динамо вместо Ташаева! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Славен Белупо" звучит мощно и надежно)


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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