"Спартак" намерен приобрести защитника Николу Катича

Защитник "Славен Белупо" Никола Катич может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Record Sport.На 21-летнего хорвата также претендует "Рейнджерс".По данным издания, во вторник защитник и его представители прилетят в Москву, где проведут переговоры о возможном сотрудничестве.