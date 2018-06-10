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Роберто Манчини: я пытался купить Головина в "Зенит"

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, возглавивший сборную Италии, отметил, что хотел приобрести в питерский клуб полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Это сильный игрок. Я пытался купить его в "Зенит". Несколько раз я наблюдал за его игрой и заметил его невероятный талант", – цитирует Манчини Mondo Bianconero.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах, в которых забил пять голов и отдал три передачи.
Теги: Манчини Головин Зенит
Сегодня, 15:38
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10
(3)
№10 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ФК Пылесос
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
То-ли новое оправдание своему низкому по качеству труду, то-ли похвала Головину.
Каждый может понимать по своему.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чтобы купить что нибудь не нужное, надо сначала продать что нибудь не нужное. В ЦСКА с учётом их потерь и нынешним набором игроков, это только Головин, а закупка предстоит серьезная, поэтому Гинер поскреб по сусекам и последние барыши вложил на раскрутку этого" молодого таланта".
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы ты нормально тренировать пытался.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (3)

Но Головин выбрал играть в ЛЧ laughing
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Анатолий Ctkbdthcnjd
Мало Головин, мало мало Головин....
Песня про то что Головин маленький а уже деньгами полностью испорчен
как и все наши игрочишки

Тормозиии,братан. Он не ваш


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (4)

Руки коротки...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (6)

Столько шуму подняли журналюги а толку будет 0! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мало Головин, мало мало Головин....
Песня про то что Головин маленький а уже деньгами полностью испорчен
как и все наши игрочишки
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:01) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Так вот почему бакланы стали пятыми в чемпионате России!Им не хватало Головина!!!!Большего дебилизма в высказывании тренера бакланов трудно себе представить.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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