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Юрий Семин - Геркусу: я наравне с вами имею право участвовать в селекции

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на высказывания президента клуба Ильи Геркуса касательно трансферной политики клуба.

"В интервью газете "Ведомости" Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: "Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие".

Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами — два равноценных менеджера, нанятых компанией "РЖД". Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, "Локомотив" уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям.

Моя бизнес-модель — это превращение "Локомотива" из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера "Локомотива" позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете. При том что "Локомотив" – это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером.

Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в "Локомотиве" есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет", – написал Семин в инстаграме.

В интервью газете «Ведомости» Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: «Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие». Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами — два равноценных менеджера, нанятых компанией «РЖД». Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, «Локомотив» уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям. Моя бизнес-модель — это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера «Локомотива» позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете. При том что «Локомотив» - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в «Локомотиве» есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет.

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Теги: Семин Геркус Локомотив
Сегодня, 19:12
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17
(7)
№17 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Стаканыч опять бузит, выехал на багаже Смородской по трансферам, Фернандеш, Чорлука, Пейчинович, Квиркелия (или они много кого при Сёмине покупали можно подумать) joy joy
Если бы Ольга Юрьевна не провела бы фантастическую трансферную работу фиг бы лысый очкарик с пенсионером-алкашом что-то выиграли.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№16 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Геркус-прав.
дело Семина-тренировать,и конечно же озвучивать мнения,пожелания.

Сёмин- тренер.И это почти такое же состояние как и ИГРОК.

Тиха.не бузотерте.
Вот накупил Геркус игроков.
а в это время в Локомотиве НЕТУ Семина. Семин отдыхает от тренировок азербажанской команды..(там его сильно слушали,интересно!?)
и вот Геркус зовет Семина- Иди, Шпалыч,рули командой.Сезон через месяц!

И что? Шпалыч скажет-нет,я не пойду..игроков не я брал..вы уж сами там!
не скажет.А БУДЕТ работать с ТЕМ что есть.
Вот и вся ИДЕОЛОГИЯ.

И вся эта МОДЕЛь прекрасно показана в кино с Бредом Питом,где он показывет себя МЕНЕДЖЕРОМ команды. Он покупает и продает игроков. Но он не может указать тренеру-кого ставить на игру и как играть.

И поверьте.Во всех больших клубах так все и устроено.
А Шпалыч просто пытается давить авторитетом.
А его вежливо оттесняют от ИГРИЩ с агентами и баблишком ...
А он страстно РВЕТСЯ прикупить парочку игроков через СВОИХ агентов.
вот весь расклад.
речь о деньгах. и ни о чем ином.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№15 Написал: GPS (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Gor68
То есть, руководство клуба покупает игроков на свое усмотрение, без ведома главного тренера? Странно это как-то...

Просто Гекус виртуально возглавил топклуб. Типа "Реала" или "Барсы"..
Видимо хочет назад в "Звенит"..
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№14 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здесь нужно смотреть, как поставлена работа в зарубежных топ-клубах. И скорее всего, Геркус берет на них ориентир для работы и заслуга его в чемпионстве "Локомотива" при таком построении менеджмента, высока.
Зря Семин внутренние дела клуба выносит на публичное обсуждение.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Кому бабло за переходы игроков? В остальном разногласий нет.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сёмин глыба , а Геркус щенок питерского зенита. геркусу молчать бы в лазурную тряпочку побольше


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Пишу только о говносборной
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч прав, несомненно...
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 19:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это правильно. Давить их надо, как клопов. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:46) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Шпалыч и прав, и не прав одновременно. Шпалыч отвечает за результат, но не отвечает за финансовый аспект - это прерогатива президента и его помощников. Например, в несоблюдении фин-фэйр-плей отвечает только президент. За популярность клуба - а это множество факторов, начиная от привлечения спонсоров и заканчивая билетной политикой и прочей работой с болельщиками - отвечает тоже только президент. Так что Шпалыч прав в одном: отвечают за результат ТУРНИРНЫЙ оба, за все остальные показатели тренер ответственности не несёт. Так что это как в семье: всё обсуждается коллегиально, а принимает решение глава семьи. Например, какие обои поклеить: какой расцветки решают и жена, и муж, а иногда даже дети. А вот ПО ЧЁМ эти обои покупать, решает тот, кто несёт деньги в дом. Решили купить "светленькие, с разноразмерными геометрическими фигурами". А вот за сколько - 400 руб. за рулон или за 4000 руб. решает тот, на ком ответственность за благосостоянии семьи. Можно купить за 4000, а потом 3 года голодать, отдавая кредиты. Можно купить футболиста за 50 лямов фунтов, а потом в Красноярск на автобусе добираться. Так что Шпалыч: твоё дело советовать, какие футболисты нужны и какие из них лучше, а покупать их будут всё равно с подписи Геркуса, а не Сёмина. Как-то так.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Палыч молоток, так и ставь себя.
Вы оба наёмные работники и оба отвечаете за результат, поэтому вопрос об приобретении игрока должен решаться только коллегиально, а потом уже обсуждаться на СД.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: genezis (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (4)

Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.r u работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 9 ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 10.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:32) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ERBULAN
Чтобы работала модель предложенная Геркусом, в его штате должны быть профессионалы высокого уровня. Таких нет.

А я вообще не вполне представляю себе подобную "модель". То есть, руководство клуба покупает игроков на свое усмотрение, без ведома главного тренера? Странно это как-то... Тем более, кто такой для "Локомотива" Семин и кто Геркус? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Сёмин мужик,а Геркус понимает что народ любит палыча,боюсь плохо кончится для Сёмина такие высказывания,но для меня он личность с большой буквы.

Не думаю что Палычу что то грозит, если решает в итоге совет директоров, у Сёмина и Геркуса вес одинаковый и авторитета у тренера точно не меньше.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (6)
online

Даже после Чемпионства....конфликт имеет место...я на стороне Сёмина...конечно ему не всё равно с кем работать...опыт и тренерское мастерство на его стороне....а Геркус ...как и все людишки из Питера и не только ...находясь на этой должности только думают как распилить ТРАНСФЕРЫ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:22) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Сёмин мужик,а Геркус понимает что народ любит палыча,боюсь плохо кончится для Сёмина такие высказывания,но для меня он личность с большой буквы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 19:19) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: ERBULAN
Чтобы работала модель предложенная Геркусом, в его штате должны быть профессионалы высокого уровня.

Или денег как у "Реала". Таких тоже нет. )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: ERBULAN (Сегодня, 19:15) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Чтобы работала модель предложенная Геркусом, в его штате должны быть профессионалы высокого уровня. Таких нет.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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