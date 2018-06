Юрий Семин - Геркусу: я наравне с вами имею право участвовать в селекции

В интервью газете «Ведомости» Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: «Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие». Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами — два равноценных менеджера, нанятых компанией «РЖД». Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, «Локомотив» уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям. Моя бизнес-модель — это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера «Локомотива» позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете. При том что «Локомотив» - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в «Локомотиве» есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет.

