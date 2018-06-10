Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4434
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
КБ-Гостевая 26738
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Рифат Жемалетдинов может вернуться в "Локомотив"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов с большой долей вероятности вернется в "Локомотив".

Речь идет о выкупе 21-летнего игрока за фиксированную сумму, оговоренную в контракте.

Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива". За первую команду железнодорожников он провел 5 игр и забил 2 гола. 4 июля 2016 года он подписал контракт с "Рубином", за который провел 42 игры и забил 2 гола.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жемалетдинов Локомотив
Сегодня, 21:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
alexpyat,
я буду рад его возвращению, нам нужен еще один атакующий игрок.
А насчет "условного Рубина", ну может быть, но нужно для начала его к нам пригласить, а там посмотрим, как он будет себя вести.
Уходил он без скандала, на клуб не гадил как Свинтаков, не вижи препятствий для его возвращения.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Вряд ли ему будут рады болельщики, разве что он сам выкупит себя у Рубина. А то сейчас опять пару игр, замаячит контракт в условном Рубине и он опять побежит за зарплатой
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.