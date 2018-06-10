Рифат Жемалетдинов может вернуться в "Локомотив"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов с большой долей вероятности вернется в "Локомотив".Речь идет о выкупе 21-летнего игрока за фиксированную сумму, оговоренную в контракте.Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива". За первую команду железнодорожников он провел 5 игр и забил 2 гола. 4 июля 2016 года он подписал контракт с "Рубином", за который провел 42 игры и забил 2 гола.