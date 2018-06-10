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Юрий Семин: сработаемся ли с Геркусом? Откуда я знаю?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал расшифровывать, кого из игроков команды имел в виду в своем посте в Инстаграме в адрес президента клуба Ильи Геркуса.

– Вы имели в виду братьев Миранчук?

– А это вы у него спросите. Президенту задайте вопрос. Мне не задавайте.

– Нет опасений, что не сработаетесь в предстоящем сезоне с Геркусом после такого поста?

– Откуда я знаю? Есть и есть.

– Просто сейчас довольно бурная реакция пошла после вашего поста в Инстаграме?

– А его поста в интернете не было?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Геркус Локомотив
Сегодня, 22:27
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