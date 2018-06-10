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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: сработаемся ли с Геркусом? Откуда я знаю?
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал расшифровывать, кого из игроков команды имел в виду в своем посте в Инстаграме в адрес президента клуба Ильи Геркуса.
– Вы имели в виду братьев Миранчук?
– А это вы у него спросите. Президенту задайте вопрос. Мне не задавайте.
– Нет опасений, что не сработаетесь в предстоящем сезоне с Геркусом после такого поста?
– Откуда я знаю? Есть и есть.
– Просто сейчас довольно бурная реакция пошла после вашего поста в Инстаграме?
– А его поста в интернете не было?
"Спорт-Экспресс"
– Вы имели в виду братьев Миранчук?
– А это вы у него спросите. Президенту задайте вопрос. Мне не задавайте.
– Нет опасений, что не сработаетесь в предстоящем сезоне с Геркусом после такого поста?
– Откуда я знаю? Есть и есть.
– Просто сейчас довольно бурная реакция пошла после вашего поста в Инстаграме?
– А его поста в интернете не было?
"Спорт-Экспресс"
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