Юрий Семин: сработаемся ли с Геркусом? Откуда я знаю?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал расшифровывать, кого из игроков команды имел в виду в своем посте в Инстаграме в адрес президента клуба Ильи Геркуса.– А это вы у него спросите. Президенту задайте вопрос. Мне не задавайте.– Откуда я знаю? Есть и есть.– А его поста в интернете не было?